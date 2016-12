14 ottobre 2014 Psicosi Ebola, atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Roma Fiumicino Falso allarme sul volo Istanbul-Pisa della Turkish Airlines. Due passeggeri sono stati trasportati all'ospedale Grassi di Ostia dopo un malore Tweet google 0 Invia ad un amico

20:42 - Un aereo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul e diretto a Pisa, è atterrato a Fiumicino con la procedura di emergenza richiesta dal comandante, dopo il malore di due passeggeri. Scattate le procedure per l'emergenza Ebola: i due sono stati trasferiti all'ospedale Grassi di Ostia. Dai primi accertamenti però non sarebbero stati riscontrati sintomi riconducibili al virus.

L'aereo della compagnia di bandiera turca è stato fatto atterrare all'aeroporto romano ed è stato parcheggiato, come vuole la prassi, in un'area decentrata dalle aerostazioni. Come da procedura è intervenuta la squadra composta da medici e personale dell'USMAF, (Uffici di sanità aerea e di frontiera), del personale della Sanità aerea e del Pronto soccorso dello scalo. Con gli automezzi della Croce Rossa la squadra ha prelevato i due passeggeri che avevano accusato il malore, ossia una donna e la figlia di 4 anni.



Madre e bimba, nonostante da un primo esame non presentassero i sintomi di Ebola, sono state comunque trasferite in ospedale. Per tutti gli altri passeggeri, che dovrebbero ripartire nel tardo pomeriggio, non è scattata la quarantena, ma sono stati invitati a compilare dei moduli con le proprie generalità.