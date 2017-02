Protesta taxi a Roma, denunciato l'uomo fotografato con un tirapugni

E' stato denunciato per possesso di arma impropria il manifestante immortalato martedì con un tirapugni durante i disordini davanti alla sede del Pd a Roma, alla manifestazione di tassisti e ambulanti. Bloccato dalla polizia, l'uomo sarebbe stato in passato un militante di estrema destra. Un centinaio in tutto le persone identificate secondo fonti investigative: le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti.