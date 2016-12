Processo Scuola Marescialli, prescrizione per Denis Verdini

Si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione il processo di secondo grado per corruzione a carico di Denis Verdini. In primo grado il senatore di Ala era stato condannato a due anni per la vicenda dell'appalto per la Scuola Marescialli di Firenze. I giudici della terza corte d'appello di Roma hanno invece ora preso atto che la prescrizione è già maturata, perché scattata dal 20 luglio.