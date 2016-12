Papa Francesco: "Criminali, pentitevi" "Corruzione piaga putrefatta società"

19:10 - "Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita". E' l'appello che, nella Bolla di indizione del Giubileo, papa Francesco rivolge "agli uomini e alle donne che appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso sia". "Per tutti, presto o tardi - ammonisce - viene il giudizio di Dio a cui nessuno può sfuggire". "La corruzione - aggiunge - è la piaga putrefatta della società, è un grave peccato che grida verso il cielo".

Indetto ufficialmente il Giubileo straordinario - Davanti alla Porta Santa della basilica di San Pietro, il Pontefice ha consegnato ai 4 cardinali arcipreti delle basiliche papali la Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, che si aprirà l'8 dicembre 2015.



Una Porta Santa anche in ogni diocesi - La Bolla stabilisce che in ogni Chiesa particolare, nelle diocesi e anche nei Santuari si apra per tutto l'Anno Santo una Porta della Misericordia, come le Porte Sante delle basiliche papali, affinché il Giubileo possa essere celebrato anche a livello locale, "quale segno di comunione di tutta la Chiesa".



Inviati del Papa assolveranno i peccati più gravi - Il Papa ha quindi annunciato che nella Quaresima dell'Anno Santo invierà i Missionari della Misericordia, ovvero sacerdoti a cui verrà data "l'autorità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica".