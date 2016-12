Papa: "Anche il migrante che tutti vogliono cacciare è mio prossimo"

"Non devo catalogare gli altri per decidere chi è mio prossimo e chi non lo è. Bisogna aiutare chiunque è in difficoltà, anche se estraneo o magari ostile". Così papa Francesco commentando la parabola evangelica del "buon samaritano". "Alla fine - aggiunge - saremo giudicati sulle opere di misericordia; il Signore potrà dirci: 'Ti ricordi quella volta, sulla strada da Gerusalemme a Gerico? Quel migrante che tutti volevano cacciare via ero io'".

"Anche noi possiamo porci questa domanda: chi è il mio prossimo? Chi devo amare come me stesso? I miei parenti? I miei amici? I miei connazionali? Quelli della mia stessa religione?...", sottolinea il Pontefice. "Fatti prossimo del fratello e della sorella che vedi in difficoltà", è quindi l'insegnamento tratto dalla parabola.



"Fare opere buone, non solo dire parole che vanno al vento: mi viene in mente quella canzone 'parole, parole, parole'... - afferma Bergoglio -. No fare, fare e mediante le opere buone, che compiamo con amore e con gioia verso il prossimo - prosegue -, la nostra fede germoglia e porta frutto".



E ancora: "Domandiamoci: la nostra fede è feconda? Produce opere buone? Oppure è piuttosto sterile, e quindi più morta che viva? Mi faccio prossimo o semplicemente passo accanto? Selezione le persone a secondo del mio proprio piacere".