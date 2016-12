Pansa: c'è il sospetto che terroristi siano coinvolti nel traffico di migranti

"Sospettiamo che organizzazioni terroristiche operanti in Libia, come l'Isis, siano coinvolte nella gestione del traffico di migranti ". Lo ha detto il capo della polizia Alessandro Pansa in audizione alla prima Commissione della Camera. Le ipotesi degli investigatori sono emerse solo "negli ultimi tempi, l'anno scorso e nei primi mesi di quest'anno infatti non si avevano segnali".

A differenza dei mesi scorsi, ha spiegato successivamente il capo della Polizia, "abbiamo oggi dei sospetti che ci possa essere in Libia il coinvolgimento del terrorismo e, soprattutto, uno sfruttamento economico da parte loro del traffico di migranti". "Non abbiamo però - ha aggiunto - ad oggi alcun elemento per dire che terroristi si imbarcano o vengono mandati in Italia".



Pansa ha poi ribadito che "è evidente che non possiamo escluderlo, visto che il flusso è enorme. Il rischio dunque esiste ma non esiste alcun riscontro ad oggi". Dall'analisi di intelligence ed investigatori, ha proseguito, "risulta che, per quel che riguarda l'Isis, fa la chiamata a sé, in Siria o in Libia. Non manda i combattenti verso il nostro territorio. Questo risulta".



E dunque, "il sospetto principale - conclude - è che in questi territori, Libia ma anche Eritrea, i gruppi terroristi possano sfruttare il traffico di migranti a fini economici, per poi finanziare quello che vogliono. Si tratta di un sospetto, di cui non abbiamo riscontri".