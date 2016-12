Padre separato si arrampica su un cartello all'aeroporto di Fiumicino,minaccia suicidio

Un cittadino francese di 55 anni, nato in Albania, si è arrampicato per alcuni minuti su un cartello stradale fuori all'aeroporto di Fiumicino, minacciando di buttarsi giù. L'uomo è separato dalla moglie che non gli farebbe vedere i figli. Dopo alcuni minuti è stato convinto a scendere aiutato dai vigili del fuoco. Al momento si trova negli uffici della polizia di frontiera e la sua posizione è al vaglio.