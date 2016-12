Ostia, abusava della figlia da quando aveva cinque anni: 42enne arrestato

La vicenda è finita all'attenzione degli inquirenti nell'ambito di un'indagine relativa a una truffa per la vendita di un telefonino, realizzata dal 42enne ai danni di una minorenne. Prima della perquisizione degli investigatori, l'uomo aveva anche dichiarato il falso affermando di trovarsi fuori città.



L'arrestato è stato inoltre sorpreso in compagnia della figlia mentre cercava di occultare un computer e parte del materiale pedopornografico, trasportandolo in un carrellino per la spesa. Dopo aver affidato la piccola a una vicina di casa, gli investigatori sono entrati nell'appartamento, rendendosi subito conto della gravità della situazione.



In un filmato rinvenuto nell'abitazione, la bambina aveva rapporti orali con il padre. In un altro frame dello stesso dvd si vede ancora l'uomo baciare la bocca della propria figlia, e la bambina rivolgersi verso chi la sta riprendendo, salutandolo con la mano e la frase: "Ciao papà". Dato il quantitativo del materiale pedopornografico, la polizia sta indagando a 360 gradi nel mondo della pedopornografia, non escludendo che i filmati amatoriali possano essere stati immessi nel mercato del porno.



La minore, che sarà ascoltata con la formula dell'audizione protetta, è stata affidata alla madre, separata dall'uomo da oltre cinque anni. Il "padre orco" è stato condotto in regime di isolamento presso il carcere di Regina Coeli.