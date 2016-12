17:30 - "Una tale arbitraria presunzione, messa in scena proprio a Roma in questi giorni, non è accettabile". Lo scrive la Cei, commentando le trascrizione delle nozze gay avvenuta nella Capitale. "Ciò sorprende perché, oltre a non essere in linea con il nostro sistema giuridico, suggeriscono una equivalenza tra il matrimonio ed altre forme che ad esso vengono impropriamente collegate", sottolinea la Conferenza dei vescovi italiani.