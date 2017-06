Nomine,pm:chat Raggi pubblicate su giornali irrilevanti per indagine

Le chat che coinvolgono il sindaco di Roma Virginia Raggi comparse su alcuni organi di stampa "non sono penalmente rilevanti e non fanno parte dei fascicoli di indagine relativi alle nomine in Campidoglio". Lo si apprende da fonti giudiziarie. Le chat, sottolineano da Piazzale Clodio, "sono custodite in un plico sigillato del quale nessuno ha fatto richiesta di copia: esse sono nell'esclusiva disponibilità degli autori delle conversazioni".