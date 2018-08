Migranti, Salvini: "Ora in mare non è rimasta più nessuna Ong"

"Ora in mare non è rimasta più nessuna Ong. Abbiamo fatto più noi in tre mesi di governo che il Pd in 5 anni. Noi andiamo avanti, senza paura, non saranno inchieste o minacce a fermarci!". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, postando un articolo de "Il Fatto Quotidiano" in cui si afferma che anche "la nave Aquarius si ferma: così le Ong sono sparite dal Mediterraneo".