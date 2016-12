27 novembre 2014 Meteo, venerdì forti piogge in Liguria

Da lunedì arriva un assaggio d'inverno La zona maggiormente interessata dalle piogge sarà il Nordovest, in particolare Piemonte, Liguria, soprattutto la zona centro-occidentale, e l'ovest della Lombardia. Al Sud caldo anomalo dovuto allo scirocco

13:55 - "La perturbazione che ha raggiunto l’Italia oggi porterà ancora un po' di piogge al Nordovest e fascia tirrenica, con la possibilità di rovesci e temporali localmente di forte intensità in Liguria e Toscana. Venerdì e sabato - spiegano dal Centro Epson Meteo - invece la parziale rimonta dell'alta pressione garantirà una situazione più stabile in gran parte d'Italia". Al Sud caldo anomalo per lo scirocco. Da lunedì primo assaggio dell'inverno.

Unica eccezione - continuano gli esperti - il Nordovest, dove insisteranno un po' di piogge a causa delle correnti umide alimentate da un vortice depressionario in posizionato sul sud della Spagna". "Questa stessa depressione darà luogo venerdì e sabato a forti piogge e temporali che colpiranno nuovamente le zone del Marocco recentemente alluvionate. Domenica poi - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il vortice depressionario si avvicinerà all'Italia e le piogge si estenderanno a gran parte del Nord e regioni tirreniche. Per effetto dei venti di Scirocco, che da venerdì soffieranno anche con forte intensità sull'Italia, le temperature degli ultimi giorni di novembre rimarranno in generale di alcuni gradi al di sopra della norma, con un clima decisamente mite al Sud nei giorni di sabato e domenica. Per un assaggio d'inverno dovremo attendere l’inizio della prossima settimana quando è probabile la prima irruzione di aria fredda, con un brusco calo delle temperature".



OGGI PIOGGE AL NORDOVEST E TOSCANA. IN SERATA RAGGIUNTI ANCHE VENETO E SARDEGNA

Oggi al mattino nuvole su tutta Italia: piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, temporali in Liguria e Toscana; piogge isolate anche su Lazio, Campania e Salento, in esaurimento nel corso del giorno. Nel pomeriggio ancora qualche timida schiarita lungo il medio Adriatico e al Sud, molte nubi altrove con deboli piogge al Nordovest e in Emilia, rovesci in Toscana; nevicate sulle Alpi centro-occidentali oltre 1500-1700 metri. In serata qualche pioggia in estensione anche al Veneto e alla Sardegna. Venti moderati dai quadranti meridionali in tutto il Centrosud e Isole.



Temperature senza grandi variazioni, sopra la media in quasi tutto il Paese.



VENERDÌ RISCHIO DI TEMPORALI STAZIONARI SULLA LIGURIA. ACCUMULI ANCHE DI 100 MM IN 24 ORE

Venerdì la zona maggiormente interessata dalle piogge sarà il Nordovest, in particolare Piemonte, Liguria, soprattutto la zona centro-occidentale, e l’ovest della Lombardia.



Attenzione: ci sarà il rischio di piogge forti e temporali su Liguria e Piemonte, con grossi accumuli anche oltre i 100 mm nella zona del Ponente Ligure. Si tratta di una configurazione potenzialmente pericolosa, con il rischio di temporali stazionari a causa dell’apporto dello Scirocco, che soffierà con raffiche fino a 60-70 km/h sui mari di Ponente. La quota neve inoltre sarà molto elevata, tra i 1600 e i 1800, sulle Alpi occidentali, e quindi la pioggia che cadrà in montagna andrà subito ad immettersi nei corsi d’acqua. Nelle altre zone del Paese nuvolosità variabile in transito, con schiarite nel corso della giornata su regioni centrali e Sud, tranne le zone ioniche. Temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi e oltre i 20 gradi in molte zone del Sud e Isole con picchi fino a 23-24°C.



SABATO TEMPO STABILE IN QUASI TUTTA ITALIA. DOMENICA FORTE PERTURBAZIONE CON SCIROCCO. ALL’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA PRIMO ASSAGGIO DI FREDDO INVERNALE

Sabato la perturbazione nr.6 porterà ancora effetti solo all’estremo Nordovest, essenzialmente in Piemonte, e in particolare nella parte occidentale e meridionale della regione: le piogge in queste zone saranno anche continue per tutta la giornata. Piogge deboli e intermittenti sul Friuli Venezia Giulia. Per il resto giornata con nuvolosità variabile che di tanto in tanto lascerà spazio ad ampie schiarite. Dalla sera tendenza a nuovo generale aumento della nuvolosità al Centrosud e nella notte piogge in estensione a gran parte del Nordovest. Le precipitazioni si intensificheranno tra basso Piemonte e Liguria di Ponente. Da segnalare possibili nebbie nelle Valli del Centro. Venti di Scirocco su tutti i mari, prevalentemente moderati e temperature massime in lieve aumento al Nord e stazionarie altrove, sopra le medie soprattutto all’estremo Sud (intorno ai 20°C al Centrosud). Neve sopra i 2000 metri sulle Alpi occidentali.



Domenica la circolazione ciclonica, dopo aver colpito Marocco e Spagna, si avvicinerà al Paese e la perturbazione associata investirà in termini di piogge la Sardegna, le regioni settentrionali e in parte quelle centrali (Umbria, Toscana, nord delle Marche). Le piogge saranno più estese nel pomeriggio. Qualche schiarita al Sud e venti di Scirocco anche forti sui mari di Ponente. Sul Mar Ligure i venti gireranno a Tramontana, avremo invece la Bora sull’Adriatico.



Grazie ai venti di Scirocco una massa d’aria calda investirà il Sud: le temperature saranno in aumento, in particolare su Sicilia e Calabria, e potremmo superare i 25°C nei settori tirrenici di queste regioni. Il tempo della prossima settimana sarà determinato da questo vortice che si sposterà verso est e si posizionerà nel cuore del Mediterraneo almeno fino a giovedì.



Questa depressione spostandosi andrà a richiamare aria fredda dell’Europa orientale che si riverserà sull'Italia determinando un sensibile calo delle temperature per l’inizio della settimana. La prima settimana di dicembre (il 1° dicembre ha inizio l’inverno meteorologico) vedrà quindi un assaggio di freddo da inizio inverno, con i valori che torneranno nelle medie stagionali o saranno leggermente al di sotto al Sud.



Il tempo sarà molto instabile anche all'inizio della settimana, lunedì al Nord e martedì poi tra medio adriatico e Sud.