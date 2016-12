Marò, appello degli ex ministri La Russa e Terzi alla Marina: "Girone sia alla parata del 2 Giugno"

"Chiediamo ufficialmente al Capo di Stato Maggiore della Marina di far sfilare alla parata del 2 Giugno, anche per conto del convalescente Massimiliano Latorre, il fuciliere Salvatore Girone". Lo si legge in un "appello congiunto" degli ex ministri della Difesa e degli Esteri, Ignazio La Russa e Gulio Terzi. "Il nostro - sottolineano - è un appello affinché Girone, sfilando con gli altri militari, possa ricevere l'applauso degli italiani".