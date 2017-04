Mafia Capitale, i pm: 26 anni di carcere a Buzzi e 28 a Carminati

Ventotto anni di carcere per Massimo Carminati e 26 anni per Salvatore Buzzi: sono queste le richieste di pena avanzate dai pubblici ministeri nell'ambito del processo "Mafia Capitale". Secondo l'accusa "è stata riscontrata una spiccata capacità di delinquere" negli imputati. Chiesti anche 19 anni e 6 mesi per Luca Gramazio, ex consigliere prima del comune di Roma e poi della Regione Lazio, e 21 anni per Franco Panzironi, ex ad di Ama.