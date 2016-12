Incide una "K" sul Colosseo, i carabinieri arrestano turista russo

13:56 - E' stato arrestato dai carabinieri il turista russo che ha inciso la lettera K su un muro interno del Colosseo. L'arresto è stato eseguito dai militari del Nucleo radiomobile e l'uomo, un russo incensurato di 42 anni, è accusato di danneggiamento aggravato. L'arresto è stato motivato dall'"ingente valore del danno".

L'uomo era stato sorpreso dal personale della Soprintendenza mentre, con un sasso, stava incidendo una enorme lettera K su un muro interno al Colosseo, una superficie in laterizio di restauro che si trova nell'anello interno del monumento, al piano terra.



"Secondo i tecnici della Soprintendenza intervenuti per una prima stima della lesione - fa sapere il Soprintendente Mariarosaria Barbera - il danno al monumento, indipendentemente dal supporto, che è moderno, è notevole. L'incisione, infatti, ha asportato una parte della superficie della struttura e, inoltre, ne compromette la conservazione e l'immagine".



Dall'inizio del 2014 si tratta del quinto visitatore del Colosseo segnalato alle autorità per atti di danneggiamento del patrimonio culturale. In precedenza erano stati sorpresi in azione due australiani, padre e figlio (l'11 gennaio) e due adolescenti, un canadese (il 17 marzo) e un brasiliano (il 20 maggio).