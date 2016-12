Ilaria Cucchi: ecco chi ha ucciso Stefano. Pubblica foto Cc su Facebook

15:00 - Nuova bufera sulla famiglia Cucchi. Ilaria, sorella di Stefano, ha pubblicato su Fb la foto di Francesco Tedesco, uno dei carabinieri indagati per la morte del fratello. L'immagine postata sul social network vede il militare in costume da bagno, mentre posa sorridente a petto nudo tra gli scogli. Una foto che la stessa Ilaria commenta così: "Volevo farmi del male, volevo vedere le facce di coloro che si sono vantati di aver pestato mio fratello".

"Volevo vedere - prosegue il post di Ilaria Cucchi - coloro che si sono divertiti a farlo. Le facce di coloro che lo hanno ucciso. Ora questa foto è stata tolta dalla pagina. Si vergogna? Fa bene".



Poco dopo sono arrivati i commenti contro il militare indagato, con qualcuno che ha anche proposto una ronda anti-carabiniere. Ma a smorzare i toni è stata la stessa Ilaria Cucchi che un paio d'ore dopo ha invitato tutti a moderare i termini.



"Non tollero la violenza, sotto qualunque forma - ha scritto -. Ho pubblicato questa foto solo per far capire la fisicità e la mentalità di chi gli ha fatto del male ma se volete bene a Stefano vi prego di non usare gli stessi toni che sono stati usati per lui. Noi crediamo nella giustizia e non rispondiamo alla violenza con la violenza. Grazie a tutti".