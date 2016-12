"Quanto più aumentano il progresso e le possibilità, il che è un bene, tanto più vi sono coloro che non possono accedervi: è la tragica contraddizione dei nostri tempi". Lo ha ricordato il Papa durante la messa per il Giubileo dei senza fissa dimora. "Non c'è pace in casa di chi sta bene quando manca giustizia nella casa di tutti", ha poi aggiunto.