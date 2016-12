Giubileo dei Ragazzi, Papa Francesco confessa i giovani in piazza

A sorpresa Papa Francesco è sceso in Piazza San Pietro, in Vaticano, e ha confessato i giovani che partecipano al Giubileo dei ragazzi e delle ragazze al via oggi. Il Pontefice si è seduto su una sedia, vicino al colonnato, e ha ricevuto gli adolescenti di età tra i 13 e i 16 anni. Insieme a Francesco anche altri 150 sacerdoti. Si stima che 70mila ragazzi, provenienti dall'Italia e dal mondo, parteciperanno al Giubileo a loro dedicato.