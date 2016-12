Gang assalta un portavalori difronte a un ufficio postale: fuggita con un bottino di migliaia di euro

Assalto a un portavalori ad Anagni, piccolo comune in provincia di Frosinone. Una banda composta da tre rapinatori ha approfittato del trasferimento di denaro da un ufficio postale per entrare in azione. I malviventi hanno aperto il fuoco contro l'auto, ferendo un agente del servizio di vigilanza che è rimasto ferito. I banditi sono poi riusciti a fuggire con un sacco contenente diverse decine di migliaia di euro.