Frosinone, pastore ucciso e fatto a pezzi: era scomparso a ottobre

I carabinieri hanno trovato in due buste il cadavere ridotto in pezzi di un pastore di 58 anni, Armando Capirchio, scomparso a ottobre da Vallecorsa, in provincia di Frosinone. Il 12 dicembre i militari avevano arrestato un allevatore di 52 anni originario dello stesso paese, con l'accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Secondo gli investigatori, tra l'allevatore e la vittima c'erano dissapori legati al pascolo.