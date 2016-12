Folla commossa ai funerali di Corazon Roma, contestato il sindaco Marino

"Vergogna", "Vattene via, non ti vogliamo": il sindaco di Roma Ignazio Marino è stato contestato così da alcuni cittadini all'ingresso della Chiesa di Santa Maria della Presentazione, prima dell'inizio della celebrazione dei funerali di Corazon Abordo , la filippina falciata da un'auto pirata nel quartiere Boccea . Auto, guidata da un rom, che ha ferito altre 8 persone. "Via i rom. Roma è dei romani. Ripijamose Roma", ha gridato una signora.

Tutta la comunità filippina a Roma si è stretta attorno alla famiglia di Corazon. Le esequie sono state "multilingue": in italiano, filippino ma anche inglese. Sopra la bara di Corazon decine e decine di rose bianche. "Siamo qui per una grande perdita - ha detto il vescovo ausiliare Roma Ovest Paolo Servadagi nell'omelia -. Una sposa, una mamma. Per Cory e per le vogliamo pregare. Abbiamo perso una sorella della fede ma ora vede il Signore faccia a faccia. Questo pensiero ci consola".



"L'amore è la ragione che dà forza al nostro animo - ha aggiunto - e ci dà ragioni di sperare anche di fronte alla morte. L'amore fraterno ha modo di esprimersi tra di noi, accoglienti, disponibili gli uni agli altri. Sono le espressioni di misericordia e perdono che riconoscono la miseria umana ma riconoscono, al di là, il cambiamento. Quando queste parole sono sentite in mezzo a noi, il Signore è con noi, ci ispira e ci dà forza".