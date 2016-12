Fiumicino,Enac: superata criticità

La fase di criticità all'aeroporto di Fiumicino è stata superata. Lo conferma l'Enac, precisando che l'operatività dello scalo "sembra essere in linea di massima tornata alla regolarità del periodo, con alcuni ritardi non particolarmente significativi". "In questi giorni - scrive l'Enac - potrebbero sempre verificarsi eventuali ritardi contenuti in considerazione del fatto che ci troviamo in uno dei momenti di maggior traffico aereo dell'anno".