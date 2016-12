Famiglia cacciata da casa popolare a Roma, Raggi: gesto vergognoso

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha espresso "forte indignazione" per quanto accaduto a San Basilio, dove è stato impedito che una famiglia di origine marocchina prendesse possesso della casa popolare che era stata assegnata loro. "Un gesto vergognoso per Roma e i suoi cittadini", secondo la Raggi che vuole incontrare la famiglia in questione. Intanto in Campidoglio si lavora per trovargli un alloggio alternativo.