Il sindaco: "Registrati 35 ospiti" - "Erano 35 le persone registrate all'albergo Roma come abbiamo ricostruito avendo contattato i titolari. Sono state estratte sinora quattro persone morte dall'hotel". Lo dice il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. .



La struttura alberghiera aveva 40 camere. Una coppia di coniugi, Antonietta e Francesco M., è stata ricoverata in ospedale ad Ancona. La coppia risiede a Pesaro, ma il marito è originario di Amatrice, e ieri si trovavano nell'hotel Roma, dove avrebbero trascorso una sola notte. Le loro condizioni non sono gravi. Sono assistiti dalle figlie.



Dai vigili del fuoco, che lavorano incessantemente per liberare i corpi dalle macerie, fanno sapere che forse il bilancio dei dispersi potrebbe essere molto più basso, intorno alle 10 persone.



L'hotel Roma è celebre anche come ristorante specializzato in amatriciana, il piatto che prende il nome dalla città.