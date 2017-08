Coldiretti, agricoltori in piazza Montecitorio per dire "no" al Ceta

Migliaia di allevatori, agricoltori e ambientalisti si sono raccolti in piazza Montecitorio, a Roma, per manifestare contro il Ceta, il trattato di libero scambio con il Canada. L'iniziativa è stata lanciata dalla Coldiretti, che lamenta: "Per la prima volta nella storia dell'Ue viene dato il via libera a livello internazionale alle imitazioni dei nostri prodotti tipici e vengono spalancate le porte all'invasione di grano duro e carne a dazio zero".