Civitavecchia, evade dai domiciliari per assistere al suo processo: nuovamente arrestato

Un romeno di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Civitavecchia per evasione: l'uomo ha infatti lasciato la sua abitazione di Santa Marinella (Roma), dove si trovava ai domiciliari, per assistere... al processo a suo carico. Sono stati i vigilanti situati nell'aula dibattimentale ad accorgersi della presenza dell'intruso: dopo aver verificato che non aveva il permesso di lasciare la sua dimora, il 27enne - ironia della sorte - è stato nuovamente arrestato.