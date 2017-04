Caso Cucchi, pg Cassazione: "Annullare le assoluzioni dei medici"

Sono da annullare le assoluzioni dei cinque medici dell'ospedale Pertini di Roma rinviati a giudizio per l'omicidio colposo di Stefano Cucchi, il giovane arrestato per droga e morto in ospedale il 22 ottobre 2009. Lo ha affermato il sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonio Mura, con una requisitoria che ha criticato il verdetto dell'appello bis per aver "eluso il mandato della Cassazione" e non aver disposto "una nuova perizia".