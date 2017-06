Camion rifiuti aggancia bici, ciclista muore schiacciato a Tivoli

Un ciclista di 73 anni è morto dopo che la sua bici è rimasta agganciata a un camion dei rifiuti a Tivoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è finito sotto le ruote del mezzo, ed è stato trascinato per diversi metri. Sul posto la polizia locale che ha chiuso via Tiburtina per effettuare i rilievi. Al momento la dinamica del'incidente è da chiarire. La vittima era residente a Colli Aniene ed insieme ad altri amici stava facendo un'escursione.