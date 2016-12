Buon compleanno, papa Francesco

Nel 2014 fu un gruppo di tangueri accorsi in massa in Piazza San Pietro dalla chiamata via web all'adunata a rallegrare il giorno del compleanno di papa Francesco con la musica e il ballo della sua terra d'origine. E anche per questo 17 dicembre, quando il pontefice spegnerà 79 candeline, si aspettano sorprese organizzate dai fedeli. Già un antipasto è arrivato al termine dell'udienza generale del mercoledì: la folla dei 15mila davanti al colonnato ha iniziato a intornare il "Tanti auguri" e, poi, altra festosa musica alla quale Francesco non si è sottratto.