Botti di Capodanno, a Ladispoli consentiti "solo" dalle 23.45 alle 0.15

"Mi auguro - ha proseguito Grando - che questo provvedimento rappresenti anche un impulso per evitare che determinati comportamenti possano mettere a rischio non solo la propria sicurezza ma anche quella delle altre persone. Un pensiero, inoltre, deve andare ai più deboli come i bambini, gli anziani e le persone affette da patologie e agli effetti negativi che può causare loro lo scoppio dei petardi".



"Infine non dimentichiamo gli animali, che accusano in maniera ancora più accentuata i forti rumori e che in rischiano di rimanere feriti, o peggio di morire, nel tentativo di fuggire dal pericolo percepito. Si può festeggiare l'arrivo del nuovo anno anche in modo diverso, magari devolvendo il denaro da utilizzare per l`acquisto dei petardi in qualcosa di socialmente utile, sostenendo associazioni che prestano assistenza alle famiglie in difficoltà economica".