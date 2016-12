Appalti Anas, operazione della Gdf: 19 arresti, indagato anche un deputato

L'operazione è scattata alle prime ore dell'alba, impegnando oltre 250 finanzieri del Comando provinciale di Roma. Sono state eseguite oltre 50 perquisizioni e sequestrate disponibilità finanziarie per circa 800mila euro, profitto di corruzione. Il politico coinvolto sarebbe un deputato della XVIII legislatura.



Si tratta della seconda tranche dell'inchiesta scattata a ottobre dell'anno scorso sulle mazzette pagate dagli imprenditori destinatari degli appalti ai funzionari dell'Anas. Tra questi Antonella Accroglianò, la dirigente soprannominata "dama nera". Ed è proprio sulla base delle sue ammissioni e dei successivi riscontri e verifiche effettuati dagli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, che sono scattati i provvedimenti di oggi.



Il gip: "Marciume diffuso in azienda" - "Un marciume diffuso all'interno di uno degli enti pubblici più in vista nel settore economico degli appalti". E' quanto ha scritto il gip di Roma nel provvedimento con cui ha disposto gli arresti. Una situazione è resa ancor più "sconvolgente", ha aggiunto, "dalla facilità d'intervento degli appartenenti all'organizzazione" per eliminare una penale, aumentare gli interessi, facilitare il pagamento di riserve e far vincere un appalto a una società amica.



I nomi dei 19 arrestati - Sono quindi 19 ordinanze di custodia cautelare emesse dai magistrati, 16 ai domiciliari e tre in carcere. Molti dei destinatari sono soggetti già colpiti dai provvedimenti di ottobre e nei loro confronti vengono ipotizzati i reati di corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, autoriciclaggio, favoreggiamento personale, truffa.



In carcere sono finiti Oreste De Grossi, Giovanni Parlato e Sergio Lagrotteria; agli arresti domiciliari sono invece stati disposti per la Dama Nera, Antonella Accroglianò, Concetto Bosco Lo Giudice, Emiliano Cerasi, Giuseppe Colafelice (attualmente all'estero), Francesco Domenico Costanzo, Antonino Ferrante, Vincenzo Loconte, Carmelo Misseri, Andrea Musenga, Elisabetta Parise, Giuseppe Ricciardello, Vito Rossi, Giovanni Spinosa, Paolo Tarditi, Antonio Valente, Sergio Vittadello.