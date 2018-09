Aereo ucraino perde contatti, scortato a Fiumicino da caccia Italia

Due caccia F-2000 Eurofighter dell'aeronautica militare sono intervenuti domenica mattina per intercettare e controllare un Antonov AN-26 della compagnia ucraina Vulkan Air che, in volo da Tangeri a Fiumicino, aveva perso il contatto radio con il controllo del traffico aereo. I due caccia hanno raggiunto in pochi minuti l'aereo civile e, accertato che non ci fossero emergenze, l'hanno scortato all'aeroporto di Fiumicino.