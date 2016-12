San Valentino, Papa Francesco festeggerà con 25mila fidanzati

17:02 - Papa Francesco per San Valentino, il giorno della Festa degli innamorati, ha organizzato un incontro che non ha nessun precedente nella storia della Chiesa. Venticinquemila fidanzati, provenienti da tutte le parti del mondo, si recheranno in Vaticano per condividere questo giorno con il Santo Padre che ha motivato così la sua scelta: "Non sono ancora sposati, ma si amano e vogliono amarsi per sempre". Domande, dubbi o semplicemente pensieri: tutti i "promessi sposi" avranno un'ora di dialogo con Bergoglio in mondovisione.



Un segnale fortissimo quello che la Chiesa decide di dare: in una realtà dove la crisi ha colpito anche quest'unione e i giovani si stanno perdendo, è giusto dare una scossa. All'inizio il raduno era previsto nell'aula Nervi ma poi, viste le adesioni superiori alle aspettative, è stato deciso lo spostamento in piazza San Pietro.