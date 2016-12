19 luglio 2014 Roma, campione di boxe gambizzato in auto: non rischia la vita ma è grave Mirco Ricci è stato aggredito mentre si trovava in auto. Solo una settimana fa era stato arrestato per una tentata rapina Tweet google 0 Invia ad un amico

14:17 - Il pugile Mirco Ricci, campione italiano dei mediomassimi, è stato gambizzato nella notte a Roma mentre era in auto. A sparare due uomini a bordo di uno scooter. Ricci è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. La scorsa settimana era stato arrestato per tentata rapina e aggressione. Indagano i carabinieri.

Ricci, 22 anni, conosciuto nell'ambiente del pugilato con il soprannome di "The Predator", il 12 luglio era stato arrestato con l'accusa di tentata rapina e aggressione. Avrebbe infatti cercato di derubare un 30enne e lo avrebbe picchiato, mandandolo all'ospedale con una prognosi di trenta giorni.



Sono aperte tutte le ipotesi investigative sul ferimento del campione italiano di pesi mediomassimi. Si indaga nella vita privata del pugile per risalire ai responsabili. Al momento chi indaga non esclude nessuna pista compresa quella di una vendetta per qualche episodio di cui si è reso protagonista il boxeur, come la recente aggressione e rapina per cui è stato arrestato la scorsa settimana. Non è escluso possa entrarci anche il match che Ricci ha vinto proprio ieri sera riconfermandosi campione italiano. Al vaglio dei carabinieri della compagnia Trionfale le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso lo scooter con due uomini a volto coperto durante la fuga.