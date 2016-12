Roma, abusa per anni della figlia minorenne della compagna: arrestato

14:48 - Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenze sessuali su minore. La vittima è la figlia della sua ex convivente, che ora ha tredici anni e che per anni ha subito violenze finché la madre non lo ha scoperto. A denunciare gli abusi ai carabinieri è stata infatti proprio la donna. Il 48enne ora si trova nel carcere romano di Regina Coeli.

Dalle indagini dei militari è emerso che l'arrestato, nel corso degli anni, all'insaputa della compagna, ha abusato con insistenza della giovane dopo averla indotta, con messaggi subdoli, ad avere rapporti sessuali con lui.



I carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, Valerio Savio, su richiesta del pm Pantaleo Polifemo. L'accusa è di violenza sessuale.