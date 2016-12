15:22 - E' in atto davanti alla sede romana del Pd una protesta del Coordinamento degli esodati. "Renzi hai fatto delle promesse: ora passa ai fatti", affermano i manifestanti, chiedendo un incontro con il premier. Poco prima di entrare per la direzione del partito, sia Gianni Cuperlo sia Stefano Fassina si sono intrattenuti qualche minuto per parlare con gli esponenti del movimento.