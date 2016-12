27 aprile 2014 Papi santi, una parata di big

Presenti capi di Stato e di governo Da Napolitano a Renzi, da Van Rompuy a Barroso, in piazza San Pietro sono presenti oltre cento delegazioni di Paesi di tutto il mondo

21:18 - Oltre cento le delegazioni ufficiali presenti in Vaticano per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Tra i primi ad arrivare, il presidente del Consiglio Ue, Herman Van Rompuy, con la moglie, seguito dal presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso. In perfetto orario anche il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano.