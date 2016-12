Minacce e molestie a Licia ColòA processo uno stalker tunisino

13:59 - Un cittadino tunisino è finito sotto processo a Roma per l'accusa di minacce e molestie nei confronti della conduttrice televisiva Licia Colò. L'uomo, tra l'agosto e il settembre del 2009, avrebbe inviato alla showgirl una serie di lettere con "gravi minacce". "Non prendere le cose alla leggera questa volta perché la mia reazione sarà fatale e io non ti consiglio di provare", le ha scritto l'immigrato.

Lo stalker è sotto processo davanti al giudice monocratico della VII sezione. In un'altra lettera il nordafricano afferma: "Assumiti la tua responsabilità per evitare l'indesiderabile, il non augurabile e l'irreparabile". Il processo è stato aggiornato al 30 ottobre.