1 settembre 2014 Meteo, ritorna il maltempo Temperature in calo anche di 7 gradi L'artefice di questo cambio di stagione è una intensa perturbazione (la n.1 di settembre) che si sta riversando nel Mediterraneo centrale

11:13 - Brusco cambiamento della situazione in queste ore: l'estate si interrompe non solo al Nord, dove comunque non è mai stata nei giusti binari, ma anche al Centrosud. L'artefice di questo repentino cambio di stagione - afferma il meteorologo Simone Abelli - è una intensa perturbazione (la n.1 di settembre) che si sta riversando nel Mediterraneo centrale col proprio carico di aria fresca, la quale favorirà la formazione di un potente vortice ciclonico a ridosso della nostra Penisola.

I forti temporali e i venti impetuosi generati da questa perturbazione potranno creare situazioni critiche in molte aree del Paese, e in più determineranno un brusco calo termico anche di 7-9 gradi al Nordest e al Centro, ma che si estenderà anche al Sud entro martedì.



PREVISIONI OGGI

Ampie schiarite al Nordovest e inizialmente anche su Calabria e Sicilia; tendenza a un rapido miglioramento anche in alta Toscana. Piogge sparse, invece, nel settore dell'alto Adriatico, temporali localmente intensi nel resto del Centro e in Campania. Dal pomeriggio i temporali si estenderanno anche al resto del Sud e parte della Sicilia settentrionale, mentre sarà più asciutto al Nordest. Attenzione perché localmente i temporali potranno essere di forte intensità, accompagnati da grandinate.



TEMPERATURE IN FORTE CALO ANCHE FINO A 7-9 GRADI

Temperature in sensibile calo, specie al Nordest e al Centro, dove i valori massimi pomeridiani supereranno di poco i 20 gradi. Tra le città con maggiore sbalzo termico spiccano Bologna che ieri ha registrato 29 gradi e oggi non supererà i 22 gradi, Udine passerà da 27 a 21 gradi, Firenze passerà da 30 a 23 gradi, Perugia da 30 a 22 gradi e Roma da 29 a 23 gradi.



Previsti 20 gradi per Rimini, Campobasso, 21 gradi per Ancona, Viterbo, 22 gradi per Treviso, Trieste, Venezia, L’Aquila, Rieti, 23 gradi per Bolzano, Trento, Pescara, Potenza, 24 gradi per Bergamo, Torino, Verona, Grosseto, 25 gradi per Aosta, Brescia, Milano, Novara, Piacenza, Pisa, 26 gradi per Cuneo, Genova, Imperia, Alghero, Olbia, Sassari, 27 gradi per Trapani, 28 gradi per Cagliari, 29 gradi per Bari, Brindisi, Lamezia, Messina, Palermo, 30 gradi per Catanzaro, Lecce, Reggio Calabria, 31 gradi per Crotone, Taranto e 32 gradi per Catania.



ATTENZIONE AI VENTI: RAFFICHE FINO A 80 KM/H

Venti burrascosi in rotazione ciclonica intorno al minimo barico della depressione posizionata sulle regioni centrali. Mari da molto mossi ad agitati con rischio di mareggiate su Medio Adriatico, Basso Tirreno e ovest Sardegna. Localmente le raffiche potranno raggiungere i 60-80 km/h, fino a sfiorare i 100 km/h in Sardegna.



PREVISIONI MARTEDI'

Martedì il tempo rimarrà instabile nelle regioni del Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia con piogge e rovesci frequenti. Le precipitazioni risulteranno più insistenti nel settore del Medio Adriatico (dal sud delle Marche alla Puglia settentrionale) e nel Basso Tirreno (tra Calabria meridionale e Sicilia settentrionale). Cielo nuvoloso all'estremo Nordest con qualche locale precipitazione in mattinata. Tempo ben soleggiato nel resto del Nord, su alta Toscana e Sardegna. Sarà ancora una giornata molto ventosa sull'Alto Adriatico e al Centro e nelle Isole per venti settentrionali; le temperature caleranno sensibilmente al Sud e in Sicilia, in rialzo al Nordest, regioni centrali tirreniche e Sardegna.



PREVISIONI MERCOLEDI'

Mercoledì giornata con nuvole su gran parte dell'Italia (più sole in Sardegna) con piogge sparse possibili lungo l’Adriatico, specialmente sull'Appennino, rovesci sparsi al Sud e sul nord della Sicilia. Venti ancora moderati settentrionali e temperature nella norma.



TENDENZA SETTIMANA

Probabilmente fino a venerdì su gran parte dell'Italia questa circolazione di bassa pressione, pur indebolendosi manterrà ancora attive condizioni di instabilità atmosferica su alcune nostre regioni. Si attenuerà l'intensa ventilazione e di conseguenza le temperature riguadagneranno qualche grado, mantenendosi nella norma.