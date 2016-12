I due Papi proclamati santi In San Pietro esplode l'ovazione

Una grande ovazione della piazza ha accolto la formula, letta in latino, con cui papa Francesco ha proclamato santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Al Pontefice sono stati quindi consegnati i nuovi reliquiari dei due santi, contenenti una piccola ampolla di sangue per Papa Wojtyla e un pezzo di pelle per Papa Roncalli. Ad assistere alla cerimonia 800mila fedeli provenienti da tutto il mondo.

14:00 Oltre 100 persone in ospedale

Sono oltre 100 le persone trasportate in ospedale tra la folla che si trovava a Roma nell'area del Vaticano per assistere alla canonizzazione di Papa Roncalli e Papa Wojtyla. E' il bilancio ancora provvisorio del 118. All'interno delle tende sono state assistiti 896 pazienti. Non sono stati rilevate situazioni cliniche di particolare gravità ma alcune persone sono state trasportate in codice rosso.

12:55 Sindaco di Roma Marino sale su "papamobile"

Papa Francesco, partendo sulla "papamobile" per fare il giro di Piazza San Pietro tra i fedeli, ha sostato per far salire sull'auto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ha ringraziato dell'organizzazione dell'evento scambiando con lui una cordiale stretta di mano.

12:33 Papa Francesco: "Grazie a tutti"

"Prima di concludere questa festa della fede desidero salutare e ringraziare tutti voi. Grazie a tutti". E' il saluto con cui Papa Francesco ha concluso la celebrazione per la canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII.

12:18 Conclusa la cerimonia, la folla: "Viva il Papa"

Non appena conclusa la cerimonia di canonizzazione dei due Papi Roncalli e Wojtyla la folla da via della Conciliazione ha acclamato Papa Francesco al grido di: "Viva il Papa!".

12:17 Nuovo caloroso saluto tra Francesco e Benedetto XVI

Nuova stretta di mano e saluto caloroso tra il Papa e Benedetto XVI, al termine della canonizzazione di Roncalli e Wojtyla. Prima di baciare l'altare per poi salire sulla jeep bianca, papa Francesco è tornato a salutare il papa emerito. I due si sono stretti ripetutamente le mani, sorridendo e scambiando qualche parola.

12:10 Papa: "Hanno contribuito a sviluppo e pace"

I due santi proclamati, ha detto il Papa al Regina Coeli recitato dal sagrato di San Pietro alla fine della messa di canonizzazione, salutando le delegazioni da tutto il mondo, "hanno contribuito in maniera indelebile alla causa dello sviluppo dei popoli e della pace".

11:20 Sala stampa: "A Roma 800mila fedeli"

Sono circa 500mila i presenti nella zona di Piazza San Pietro e Via della Conciliazione per la messa di canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. In totale nella città, contando la zona di San Pietro e le aree con maxi-schermi, i presenti sono 800 mila. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

11:11 Francesco: "Wojtyla Papa della famiglia"

"Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso, una volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, come il Papa della famiglia". Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia.

11:10 Francesco: "Roncalli Papa della docilità"

Per Papa Francesco "nella convocazione del Concilio Giovanni XXIII ha dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato condurre ed è stato per la Chiesa un pastore, una guida-guidata. Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa; per questo a me piace pensarlo come il Papa della docilità allo spirito".

11:08 Papa: "Chiesa Concilio è Chiesa Atti degli apostoli"

Per il Papa, "l'immagine di Chiesa del Concilio è quella del racconto degli Atti degli apostoli: una comunità in cui si vive l'essenziale del Vangelo, vale a dire l'amore, la misericordia, in semplicità e fraternità". E i due papi santi hanno "lavorato a ripristinarla", ha detto Bergoglio.

11:06 Francesco: "Papi non sopraffatti da tragedie '900"

I nuovi santi "sono stati sacerdoti, vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio; più forte era la fede in Gesù Cristo Redentore dell'uomo e Signore della storia; più forte in loro era la misericordia di Dio".

11:05 Un milione di fedeli a Roma

Sono circa un milione le persone presenti nelle strade e nelle piazze di Roma per la canonizzazione di papa Roncalli e papa Wojtyla. E' la stima delle forze dell'ordine.

11:05 Il Papa: "Wojtyla e Roncalli coraggiosi"

I due papi santi sono stati "uomini coraggiosi", non hanno avuto "paura" di chinarsi sulla "sofferenza" e sulle "piaghe" dell'uomo, e in questo modo "hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della canonizzazione di Roncalli e Wojtyla.

10:24 Consegnati i reliquiari dei due nuovi santi

I reliquiari dei due nuovi santi sono stati consegnati al Papa subito dopo la dichiarazione di canonizzazione. Il reliquiario di papa Wojtyla è stato portato a Bergoglio da Floribeth Mora Diaz, la donna del Costa Rica guarita con un miracolo per intercessione di Giovanni Paolo II. Quello di Giovanni XXIII è stato riprodotto a immagine di quello di Giovanni Paolo II. Le reliquie sono una piccola ampolla col sangue per Papa Wojtyla e per Papa Roncalli un pezzetto di pelle raccolto in occasione della riesumazione della salma per la beatificazione, nel 2000.

10:22 Ovazione della folla alla proclamazione

Una grande ovazione della piazza ha accolto la formula con cui papa Francesco ha proclamato santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.