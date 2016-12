14 aprile 2014 Carte clonate, truffati a Roma centinaia

di turisti: sette arresti e 15 denunce Il gruppo avrebbe gestito un giro d'affari di circa 100mila euro al giorno

14:46 - I carabinieri hanno arrestato 7 persone e denunciato in stato di libertà altre 15, tra Italia e Bulgaria, che facevano parte di una associazione a delinquere specializzata nella clonazione di carte di credito e nell'intercettazione abusiva di dati informatici. Il gruppo ha truffato centinaia di turisti nel centro di Roma e, secondo gli investigatori, gestiva un "giro d'affari" di circa 100mila euro al giorno.

Ventuno persone, colte in flagrante, erano già state arrestate, nel 2012, nell'ambito della medesima operazione, denominata "Dolly card".



La clonazione delle carte avveniva per mezzo della manomissione degli sportelli Bancomat.



A eseguire gli arresti, disposti dal gip del Tribunale di Roma, sono stati i carabinieri del Comando antifalsificazione monetaria e della compagnia di Roma Centro, in collaborazione con Europol e con Sans, Servizio di sicurezza nazionale della Bulgaria.