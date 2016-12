Brianza, 41enne uccide i genitori in casa e poi chiama i carabinieri

11:52 - Un uomo ha ucciso i genitori e poi si è costituito chiamando il 112 in un paesino vicino a Seregno, in Brianza. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato i due cadaveri e l'omicida, un 41enne, che farfugliava frasi sconnesse. E' accaduto a Veduggio con Colzano in un appartamento in cui i tre vivevano insieme. Il figlio sarà trasferito in un reparto di psichiatria, in stato di arresto, e piantonato.

L'uomo, Giuseppe La Mendola, era già in cura presso un centro psico-sociale della zona. Le vittime sono il padre Vincenzo, di 74 anni e la madre Angelina Incannella, di 78. Dai primi accertamenti sono stati uccisi con un grosso portavaso in vetro. Uno dei coniugi ha tentato di fuggire ed è stato colpito dal figlio sul pianerottolo del condominio.



Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, una palazzina in via Dante, hanno trovato i due corpi a terra con evidenti segni di violenza al capo e al corpo. Dopo l'efferato duplice delitto, l'uomo ha chiamato i militari proferendo frasi fra cui, pare, "non mi sopporta nessuno".