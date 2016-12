Camorra, 24enne ucciso dal barbiereNapoli, vittima vicina al clan Grimaldi

21:20 - Un 24enne è stato ucciso in un agguato alla periferia occidentale di Napoli. Fortunato Sorianiello è stato sorpreso dai sicari in un negozio di barbiere di una traversa di Via dell' Epomeo, nel quartiere di Soccavo. Già denunciato in passato, Sorianiello era ritenuto vicino al clan camorrista dei Grimaldi. La vittima abitava in via Catone, nel Rione Traiano.

Poco prima delle 20 nella barberia hanno fatto irruzione due killer incappucciati, che gli hanno esploso contro almeno due colpi di pistola. Nel locale c'erano un titolare ed un cliente, che non sono rimasti feriti. I sicari sono fuggiti presumibilmente a bordo di motocicli.



Il giovane era figlio di un pregiudicato, Alfredo Sorianiello, soprannominato "Alfredo 'o biondo", ritenuto un elemento di spicco del clan. Il 9 settembre 2011, Fortunato Sorianiello era stato arrestato insieme al padre in un terraneo fortificato in via Catone, blindato e protetto da telecamere di videosorveglianza, utilizzato come base per lo spaccio di cocaina.



Nel locale i carabinieri sequestrarono una pistola calibro 6.35 con tre cartucce e materiale per la confezione di dosi di cocaina.