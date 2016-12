15 settembre 2014 Arriva a Civitavecchia la nave da crociera più grande del mondo Con i suoi 362 metri di lunghezza la Oasis of the Seas è la più grande del mondo e giunge per la prima volta in Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

13:12 - Sono terminate nel porto di Civitavecchia le complesse operazioni di ingresso e di ormeggio della Oasis of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo, arrivata per la prima volta in Italia. Lo conferma la Capitaneria di Porto. Con i suoi 362 metri di lunghezza, 225.282 tonnellate lorde di stazza e 16 ponti la mega-nave della Royal Caribbean, ospite decisamente eccezionale, ha attraccato alla banchina 13 nord del porto.

Martedì l'arrivo a Napoli - Civitavecchia è soltanto la prima tappa del breve tour italiano della Oasis of the Seas, che nella giornata di martedì giungerà nel porto di Napoli contemporaneamente ad altre due navi. A bordo dell'ammiraglia della Royal Caribbean lavorano 2.165 membri di equipaggio per 65 diverse nazionalità.