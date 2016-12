"Spostate le auto", autista bus picchiato dal branco a Roma

Il racconto dell'autista - "Ero fermo al piazzale di La Rustica con il 447 - racconta l'autista - ma non riuscivo a passare perché c'erano due macchine ferme una destra e una sinistra". "Ho suonato perchè volevo che le macchine si spostassero - prosegue - e una ragazza che si trovava all'interno della macchina ferma a sinistra si è affacciata e mi ha fatto un gesto come a voler dire 'non mi sposto posso fare come mi pare'. Ho insistito, la macchina si è spostata e sono riuscito a passare. Dopo pochi metri però mi sono dovuto rifermare allo stop. A questo punto l'altro occupante della macchina, non la ragazza, è sceso, è venuto sotto al mio finestrino, e con un pugno ha rotto il vetro che si è sbriciolato".



Dopo aver espresso solidarietà nei confronti di Giovanni Ardovini, il capogruppo di Fdi-An in Campidoglio, Fabrizio Ghera, ha affermato che "si è trattato di una vera e propria aggressione mentre l'autista era in servizio". E ha aggiunto: "Alcune persone amiche dell'aggressore si sono scagliate con violenza contro l'indifeso autista, colpendolo con calci e pugni mentre saliva sull'ambulanza".