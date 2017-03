"A Milan si riceve col cor in man": il grazie in dialetto di Papa Francesco

"A Milan si riceve col cor in man, grazie". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro il giorno dopo la visita pastorale nella città ambrosiana. "Vorrei ringraziare il cardinale arcivescovo e tutto il popolo milanese per la calorosa accoglienza", ha aggiunto. "Veramente, veramente mi sono sentito a casa - ha sottolineato - e questo con tutti, credenti e non credenti, vi ringrazio tanto cari milanesi".