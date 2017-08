Latina, 23enne muore dopo essere stata barbaramente picchiata

Una giovane di 23 anni è morta nella notte a Prossedi, in provincia di Latina, dopo essere stata barbaramente picchiata. A dare l'allarme i gestori di un hotel presso il quale la giovane si era fermata dopo aver accusato un malore, probabilmente a seguito delle percosse.

Secondo quanto riportato da "Il Messaggero", si tratterebbe di una prostituta originaria di Frosinone e che era solita esercitare ad Anzio. La giovane stava rientrando a casa con alcuni parenti, a cui aveva raccontato di essere stata picchiata da un cliente, quando si è sentita male. Per cercare aiuto, il gruppo si è fermato in un hotel nei pressi della statale, lungo via dei Monti Lepini, ma all'arrivo dei soccorsi la ragazza era già morta.