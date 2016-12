L'inverno è servito: chiusura d'anno all'insegna del gelo e del vento

14:27 - Dopo il periodo caratterizzato da tempo stabile e da temperature ancora autunnali in molte regioni, con l’alta pressione (anticiclone di Natale) responsabile anche del ritorno di nebbie persistenti in Valpadana, ci attende una fase pienamente invernale. Con l’arrivo, ampiamente previsto, delle correnti di aria fredda dal Nord Europa, l’Italia è alle prese con un sensibile calo termico, molto accentuato sulle zone alpine e al Centrosud, dove è più marcato il passaggio da temperature miti a valori termici in molti casi addirittura inferiori alla norma.



L’effetto di raffreddamento del vento poi contribuisce a farci percepire ancora più freddo rispetto a quanto indicato dal termometro. Insomma anche chi vive al Centrosud dovrà tirare fuori dall’armadio gli abiti pesanti!

Le intense correnti in arrivo dal Nord Europa, responsabili nella giornata di S. Stefano dell’instabilità sul medio Adriatico e al Sud e delle ampie schiarite invece al Nordovest, spingeranno sabato sull’Italia una perturbazione proveniente dalle isole Britanniche che darà origine a un vortice di bassa pressione. Nel fine settimana quindi ci attendono giornate fredde e ventose, con una fase di maltempo a iniziare dal Nord, ma in rapida estensione nella seconda parte della giornata di sabato al Centro, poi di notte al Sud.



Domenica piogge e rovesci insisteranno al Centrosud, tranne in Toscana e Lazio, con un netto miglioramento invece nelle regioni nord-occidentali. I fenomeni più intensi (forti rovesci e temporali) colpiranno sabato le regioni tirreniche, domenica il Sud e le Isole, ma da domenica sera sono previsti dei temporali anche su Marche e Abruzzo.



E per quanto riguarda le nevicate? La neve cadrà sabato su tutto l’arco alpino, dove è attesa dagli sciatori, ma anche in gran parte dell’Appennino a quote via via in calo. Ma la neve si spingerà anche fino in pianura, facendo una breve comparsa sabato su alta Lombardia, alto Veneto e Friuli; al Nordest sarà più insistente e potrebbe continuare a cadere a bassa quota fino a domenica mattina, quando interesserà anche alcune zone pianeggianti dell’Emilia Romagna.



L’attuale tendenza dei modelli matematici più aggiornati conferma che a partire da lunedì 29 aria gelida di origine artica e proveniente dalla Russia invaderà il nostro Paese e il Mediterraneo centrale portando un clima molto freddo e nevicate insistenti e a bassa quota sulle regioni del versante adriatico.



Il 2014, l’anno più caldo degli ultimi decenni in Italia, potrebbe quindi concludersi paradossalmente con un clima particolarmente rigido da nord a sud.