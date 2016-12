Come ha vissuto questi 21 giorni in carcere?

I primi giorni sono stati durissimi, tremendi, perchè non potevo vedere la mia famiglia, non potevo vedere nessuno. Ero convinta che con tutte le accuse che mi avevano fatto, e con tutto quello che è stato scritto, non sarei più uscita dal carcere. Non ho fatto nulla, l'ho continuato a ribadire: credo che addirittura non sia stata fatta l'eparina a tante persone. Non credo in un serial killer, non credo che qualcuno abbia fatto l'eparina.



Secondo lei si può parlare di malasanità?

Sì, in questo caso sì.



Si è sentita incastrata?

Sì, dalle persone che mi dovevano difendere.



Cosa prova ora nei contronti di queste persone?

Rabbia, tanta rabbia.



Come pensa che sarà il suo futuro?

Non ci sto pensando, non lo so. Per ora voglio solo che finisca questa indagine e che si scopra la verità. Non riesco a pensare ad altro.