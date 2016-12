L'appello del Papa ai politici: "Necessario dare più sostegno alle famiglie"

14:16 - "Auspico, anche pensando alla bassa natalità che si registra in Italia, una maggiore attenzione della politica e degli amministratori pubblici, ad ogni livello, al fine di dare il sostegno previsto alle famiglie". Lo ha detto il Papa sottolineando che "lo Stato ha tutto l'interesse a investire" sulla famiglia.

All'udienza rivolta proprio alle famiglie il Santo Padre ha aggiunto di pregare particolarmente "per chi è più provato dalla crisi economica, per chi ha perso il lavoro, per i giovani che non riescono a trovarlo". E ancora un pensiero "per le famiglie provate negli affetti più cari e quelle tentate di arrendersi alla solitudine e alla divisione".



Francesco ha avuto un pensiero per i parenti dei passeggeri dell'aereo disperso in Indonesia: "Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va, in questo momento, ai passeggeri dell'aereo malese scomparso mentre era in viaggio tra Indonesia e Singapore, come pure ai passeggeri delle navi in transito nelle ultime ore nelle acque del mare Adriatico coinvolte in alcuni incidenti".